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Duyarlı vatandaş, demirlere sıkışan köpeği kurtardı

Yerel Haberler

Duyarlı vatandaş, demirlere sıkışan köpeği kurtardı

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde, demirlere sıkışan köpeği, duyarlı bir vatandaş kurtardı.

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde, demirlere sıkışan köpeği, duyarlı bir vatandaş kurtardı.

Ilıcalar eldesinde çay bahçesi işleten Sedat Korkut, bahçenin arka kısmında sulama kanalından sesler geldiğini fark etti. Sese doğru giden Korkut, kanalın önünde bulunan demire köpeğin sıkıştığını gördü. Köpeği önce sakinleştiren ve daha sonra sıkıştığı yerden kurtaran Korkut, yaralanan köpeğin bakımını yaptıktan sonra saldı.

Duyarlı vatandaşın köpeği kurtarma anını ise arkadaşı cep telefonuna kaydetti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ilıcalar Korkut Bingöl Yerel Haberler

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