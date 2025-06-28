Duyarlı Genç, Yaralı Ağaçkakanı Kurtardı

Duyarlı Genç, Yaralı Ağaçkakanı Kurtardı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 15 yaşındaki Yusuf Önder yaralı halde bulduğu alaca ağaçkakanı Doğa Koruma ekiplerine teslim ederek koruma altına alınmasını sağladı. Ekipler, kuşu tedavi edilmek üzere Şanlıurfa'ya götürdü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, duyarlı bir genç tarafından yaralı halde bulunan alaca ağaçkakan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

İlçe merkezinde yaşayan 15 yaşındaki Yusuf Önder, bir ağacın altında çırpınan ve uçamayan bir kuş fark etti. Kuşun alaca ağaçkakan olduğunu öğrenen Yusuf Önder, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Kısa süre içerisinde Besni'ye gelen ekipler, yaralı kuşu teslim alarak tedavi edilmek üzere Şanlıurfa'ya götürdü.

Yetkililer, alaca ağaçkakanın gerekli veteriner müdahalesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Doğaya olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Yusuf Önder, daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını ifade etti. Önder, "Birkaç yıl önce yaralı bir şahin yavrusu, birkaç hafta önce de nesli tükenme tehlikesi altında olan bir ebabil kuşu bulmuştum ve şimdi yaralı halde alaca ağaçkakan buldum. Hayvanlar bulduktan sonra cinsini öğrendikten sonra Doğa Koruma ekiplerine irtibata geçiyorum. Hayvanlar bizim sessiz dostlarımız. Onları korumak hepimizin görevi" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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