Gaziantep'te düşük riski olan hamile kadın paletli kar aracıyla kurtarıldı

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde karla kaplı yollar nedeniyle köyünden çıkarılamayan düşük riski bulunan hamile kadın, AFAD ekipleri tarafından paletli kar aracıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gaziantep'i Araban ilçesinde düşük riski bulunan ancak karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkarılamayan hamile kadın, AFAD ekiplerince paletli kar aracıyla köy alındıktan sonra sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Aşağıhöcüklü Mahallesi'nde düşük riski bulunan 30 yaşındaki hamile kadın, karla kaplı yollar nedeniyle köyden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamayınca bölgeye paletli kar aracıyla AFAD ekipleri sevk edildi.

Paletli kar aracıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Kırsal Muratlı Mahallesi'ndeki vatandaşların da traktörle destek verdiği çalışmalar neticesinde paletli kar aracıyla köye ulaşan AFAD ekipleri, düşük riski bulunan ve sancısı başlayan kadını evinden alarak yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonrasında hastaneye kaldırlırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
