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Aile danışmanlığı alanında sosyologların yeni mesleki yeterlilik kapsamı dışında bırakılmasına karşı hukuki mücadele başlatıldı.

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) Genel Başkanı Necdet Topcu, 7 Kasım 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nin ilgili hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yargıya başvurduğunu açıkladı.

Aile sosyolojisiz olmaz

DUSODER Genel Başkanı Necdet Topcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda sosyologların bilimsel birikiminin, mesleki emeğinin ve haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Ailenin toplumun en temel kurumu olduğuna dikkat çeken Topcu, ekonomik sorunlar, göç, yoksulluk, toplumsal değişimler, aile içi iletişim ve kuşaklar arası çatışmaların sosyolojinin temel çalışma alanları arasında yer aldığını belirtti.

Yönetmeliğin iptali istendi

Danıştay Başkanlığına hitaben hazırlanan dava dilekçesinde, sosyoloji mezunlarının aile danışmanlığı alanındaki genel mesleki yeterlilik kapsamından çıkarılmasının Anayasa'nın eşitlik ve ölçülülük ilkelerine, çalışma hakkına ve kamu yararına aykırı olduğu savunuldu.

2012 yılında yürürlüğe giren önceki yönetmelikle sosyologların gerekli eğitimleri tamamlayarak aile danışmanı olabildiklerine dikkat çekilen dilekçede, yeni düzenlemeyle bu imkanın gelecek dönemler için ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Sosyologlar meslek yasası istiyor

Topcu, gerekli mesleki eğitimleri tamamlayan sosyologların yeniden aile danışmanlığı kapsamına alınmasını, mevcut hakların korunmasını ve Sosyologluk Meslek Yasası'nın çıkarılmasını talep etti.

Sosyologların mesleki haklarının korunması ve istihdam alanlarının genişletilmesi açısından büyük önem taşıyan hukuki sürecin sonucu merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı