Dursun Yılmaz, Osmaniye'nin İlk Kadın Muhtarı Olmayı Başardı

Dursun Yılmaz, Osmaniye'nin İlk Kadın Muhtarı Olmayı Başardı
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yapılan tekrar seçimlerinde eşinin yerine aday olan Dursun Yılmaz, 329 oy alarak ilçenin ilk kadın muhtarı oldu. Eşi Zeki Yılmaz'ın cezası nedeniyle muhtarlığı düşürüldükten sonra mahallelinin isteği üzerine aday olan Dursun Yılmaz, kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde tekrarlanan seçimlerde eşinin yerine aday olan Dursun Yılmaz seçimi kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Zeki Yılmaz, karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığının ortaya çıkması sonrası, seçimler tekrarlandı. 1 Haziran'da yapılan seçimlerde Zeki Yılmaz yerine eşi Dursun Yılmaz muhtar adayı olurken, Göçmenler Mahallesi sakinleri, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimleri için tekrar sandığa gitti. Yapılan seçimlerde 329 oy alan Dursun Yılmaz ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Seçimi kazandığı ve ilçenin ilk kadın muhtarı olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Dursun Yılmaz, "Eşimin cezasından dolayı muhtarlığı düşürüldü mahalleli olarak benim aday olmamı istediler. Eşimin yerine ben aday oldum, aday olduktan sonra seçimi farkla kazandım. Eşimin çalışmasından çok memnun oldukları için beni seçtiler ve ilçenin ilk kadın muhtarı oldum. Hizmet olarak ne gerekliyse onu yapacağız" diye konuştu.

"Eşim benden 46 oy fazla aldı"

Mahalleli bizden memnun olduğu için yeni muhtarın da bizden biri olması için ricacı olduğunu söyleyen Zeki Yılmaz, "Göçmenler Mahallesi muhtarıydım. 9 ay muhtarlık yaptım. İşlediğim bir suçtan dolayı memnunluk haklarım elimden alındığı için muhtarlık elimizden alındı. Sonra mahalleli bizlere ya eşini ya da çocuğunu aday göster dedi hanımım aday oldu ve kazandı. İlçenin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. Eşim benden 46 oy fazla aldı" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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