'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru Aydınlı Hıdır Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru Aydınlı Hıdır Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Canoluk için memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta meydana gelen olayda, polis ekipleri trafik uygulamasında 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç sürücüsü O.U., polisin "dur" ihtarına uymadı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk'a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Polislerin araştırması neticesinde yakalanan O.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru Canoluk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Çayırova Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapan Şehit Polis Hıdır Canoluk için ilk olarak sabah saatlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Kocaeli'ndeki törenin ardından Canoluk'un naaşı memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde getirildi. Nazilli Koca Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Canoluk gözyaşları içerisinde Eğriboyun Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Nazilli'deki cenaze törenine; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Özmeklihan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Caner Özkul, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Canoluk ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.