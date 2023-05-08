- Dünyanın en hızlı kuşu yaralı bulundu Yaralı bulunan Gökdoğan kuşu tedavi altına alındı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen ve havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlanırken ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen gökdoğan, yaralı...

- Dünyanın en hızlı kuşu yaralı bulundu

Yaralı bulunan Gökdoğan kuşu tedavi altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen ve havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlanırken ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen gökdoğan, yaralı olarak bulundu.

Gökdoğan (Falco peregrinus) kuşu, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilirken Edremit'te hemen tedavi altına alındı. Veteriner hekimler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde yapılan muayene ve yapılan Dijital Röntgen tetkikleri sonucu kuşun sağ bacak kemiğinde (femur) kırık tespit etti. Gökdoğan'ın tedavisine başlandığı ve iyileşme süreci sonunda tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.