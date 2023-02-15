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Dünyaca ünlü Ressam Tölepbay, tablosunu depremzedeler için sattı

Yerel Haberler

Dünyaca ünlü Ressam Tölepbay, tablosunu depremzedeler için sattı

Kazak Ressam Yerbolat Tölepbay, Türkiye'deki depremzedeler için resmettiği tabloyu satarak tüm geliri yardım hesabına bağışladı.

Kazak Ressam Yerbolat Tölepbay, Türkiye'deki depremzedeler için resmettiği tabloyu satarak tüm geliri yardım hesabına bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Dünyaca ünlü Kazak Ressam Yerbolat Tölepbay, deprem mağdurları için güç ve bereketi temsil etmesi umuduyla "Umay Ana" isimli bir tablo resmetti. Tablosunu, Türkiye'deki depremzedeler için satan Tölepbay, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek başsağlığı diledi. Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, tablonun bir iş adamı tarafından satın alındığı ve gelirin yardım hesabına aktarıldığı belirtildi. Tölepbay'ın depremzedeler için resmettiği tablo, iş adamı tarafından Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'na hediye edildi. - ALMATI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Ressam Yerel Haberler

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