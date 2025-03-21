Dünya Su Günü'nde Büyük Çamlıca Camii'nde Anlamlı Mesajlar
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Su Günü kapsamında Büyük Çamlıca Camii'nde 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' mesajlarının yer aldığı mahyalar astı. Bu uygulama ile su kaynaklarının korunması ve önemi konusunda topluma bilinç aşılanması hedefleniyor.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii'ne su ile ilgili mesajların yer aldığı mahyalar astı. Mahyada 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' yazıları yer aldı.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Büyük Çamlıca Camii'nin mahyalarında su kaynakları ile ilgili mesajların yer aldığı yazılar yer aldı. Mahyalarda "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" mesajları yer aldı. Mahyalarda verilen bu mesajlarla topluma su kaynaklarının korunması ve sahip çıkılması konusunda bilinç aşılanması amaçlanıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel