Dünya Kahvaltı Günü Muradiye Şelalesi'nde Kutlanacak

Dünya Kahvaltı Günü Muradiye Şelalesi'nde Kutlanacak
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Van TSO öncülüğünde düzenlenecek olan 6. Dünya Kahvaltı Günü etkinliği, Muradiye Şelalesi'nde gerçekleştirilecek. İlçede yapılan bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyan vatandaşlar, yöresel kahvaltılık ürünlerle destek verecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan ' Dünya Kahvaltı Günü' etkinliğinin Muradiye Şelalesi'nde yapılacak olması ilçede memnuniyetle karşılandı.

Dünya Kahvaltı Günü programının bu yıl Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'nde yapılmasına karar verildi. Mutluluklarını dile getiren ilçe sakinleri, bu özel güne ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Van TSO yönetimine teşekkür etti.

Dünya Kahvaltı Günü'ne destek verecek ve sosyal medyada açılacak hashtag ile Van balı, yoğurt kaymağı, süt kaymağı, tereyağı, cacık, otlu peynir, örme peynir, beyaz peynir, kavurmalı-sucuklu yumurta, zeytin, murtuğa, kavut, gül reçeli gibi yöreye ait kahvaltılık görselleri dünya ile paylaşılacak.

1 Haziran Pazar günü düzenlenecek etkinlik öncesinde vatandaşlar, Dünya Kahvaltı Günü'ne herkesi davet ederek, Muradiye Şelalesi'nde verilecek startla başlayacak etkinliğe herkesi destek olmaya çağırdı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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