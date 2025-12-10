Haberler

Havran İmam Hatip Ortaokulu'nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü programı düzenlendi

Havran İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün anlamı ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ele alındı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77'nci yıl dönümü dolayısıyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Havran İmam Hatip Ortaokulu'nda bir program düzenlendi.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ve Okul Müdürü Atanur Kayhan'ın da katıldığı etkinlikte, Balıkesir Genç İHH Başkanı Ali Karataş ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülselam Teklimakan konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, özellikle Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerini ele alarak, bölgede temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılan insanların durumu hakkında öğrencileri detaylıca bilgilendirdi.

Programda, insan onurunun korunması, adaletin tesis edilmesi ve barış içinde bir dünyanın inşası yolunda atılan her adımın önemine vurgu yapıldı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, zulme uğrayan tüm insanlar için umut, huzur ve adaletin kapılarının aralanmasına vesile olması temennisi dile getirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
