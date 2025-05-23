Dünya Çevre Günü'nde Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı
Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Temizlik etkinliği, Sahil Güvenlik DEGAK personeli tarafından gerçekleştirildi.
Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.
Küçükkuyu Limanı'nda Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen temizlik etkinliğine Sahil Güvenlik DEGAK personeli tarafından gerçekleştirildi. Denize dalan 3 kişilik ekip, 1 saat boyunca denizde dip temizliği gerçekleştirdi.
Çevre Haftasındaki etkinlik için emeği geçen ekibe teşekkür eden Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşamını sürdürmesini diledi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel