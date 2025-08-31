Dünya Barış Günü'nde Barış Çağrısı

"1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, savaşların en çok masumları vurduğunu belirterek, "Gazze'de kan ve gözyaşı son bulsun" dedi.

Gürbüz, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, "Başta gözü dönmüş İsrail ve emperyalist güçler çıkarları uğruna çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden bombalar yağdırıyor. Akan kan ve gözyaşı, en çok Gazzeliler başta olmak üzere tüm masumları kendi topraklarında süründürmek istiyor" diye konuştu.

"Sakatlığın kaynağı savaşa hayır" sloganıyla barış çağrısı yaptıklarını ifade eden Gürbüz, "Barış zordur ama güzeldir. Savaş ise kolaydır ama katliam, gözyaşı ve kan demektir. Dünya Barış Günü vesilesiyle biz engelliler olarak savaşa karşı çıkıyor, insanlığın geleceği için barış istiyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN