Haberler

Şehirden Köye Dönüş: 10 Tavukla Başlayan Yumurta Serüveni

Şehirden Köye Dönüş: 10 Tavukla Başlayan Yumurta Serüveni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da şehir hayatını bırakıp köyüne dönen Fazlı Arısoy, hobi amaçlı 10 tavukla başladığı yumurta üretimini talepler üzerine 100 tavuğa çıkardı. Günlük 40 yumurta elde eden Arısoy, tanesini 10 liradan satıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki dükkanını kapatarak Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi amacıyla aldığı 10 tavukla başladığı yumurta üretiminde tavuk sayısını 100'e çıkarttı. Arısoy, siparişlere yetişemiyor.

Şehir hayatını geride bırakıp Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi olarak 10 tavukla yumurta üretimine başladı. Komşuların ve çevredeki vatandaşların yoğun talebi üzerine tavuk sayısını kısa sürede 100'e çıkartan girişimci, yumurtaların tanesini 10 liradan satışa sunuyor. Arısoy, yabani hayvanların girmesini önlemek amacıyla 3 dönümlük bahçesinin etrafını da çitlerle çevirdi. Arısoy, günlük ortalama 40 civarında yumurta elde edilen kümeste tavukların bakımını sürdürüyor.

"Hobi amaçlı başladık, komşuların talebi üzerine 100 tavuk yaptık"

Hayvanları seven kişilerin bu işi yapabileceğini belirten Fazlı Arısoy, "Şehirde iş yerimi kapattım. Emekli olamadım. Köyümüze gelip 10 tavuk aldık. Hobi amaçlı başladık ama komşuların yoğun talebi üzerine tavuklarımızı önce 50 yaptık, şu anda ise 100 tane tavuğumuz var. Tavuklarım daha yeni, küçük aldık bunları. Şu anda yüzde 50 verim alıyoruz. Komşularımıza veriyoruz şimdilik. Hayvanları seven herkes yapabilir. Kışın buraya 1 metreye yakın kar yağıyor. Kümesimizi ona göre muhafazalı yaptık. Önüne bir sundurma yapacağız, tavuklarımız dışarıda gezinebilecek. Aydınlık olursa ve bakımını iyi yaparsan verim oranı düşmüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

Sözlü tartışma yerini bir anda silahlara bıraktı! 2 ölü
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Ekipler eve böyle girdi, gördükleri manzara korkunçtu
Harry ve Meghan’dan sürpriz! Kral Charles bile sonradan öğrendi

Harry ve Meghan’dan sürpriz! Kral Charles bile sonradan öğrendi
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas