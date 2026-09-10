Düğünlerde havaya ateş eden şahıslara ağır yaptırım

Bilecik'te bir kına gecesi etkinliğinde jandarma ekipler tarafından ateşli silah kullanılması konusunda uyarılarda bulunarak, ağır yaptırımlar yapılacağı bilgisi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri İçköy'de Kemal Işık isimli şahsın düzenlediği kına etkinliğine katıldılar. Ekipler etkinlik sahibi ve katılımcılara ateşli silah kullanılmaması, havaya veya herhangi bir yöne doğru ateş edilmemesi hususlarında bilgilendirme yaptılar. Yapılan bilgilendirmede; Türk Ceza Kanunu'nun 170'inci maddesi (Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması) kapsamında adli tahkikat başlatılabileceği, 6136 sayılı Kanun hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi (Emre aykırı davranış) gereğince idari ve adli yönden ağır yaptırımlar ve cezai işlemler uygulanabileceği hususları vatandaşlara anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı