Samsun'da sağanak düğünde tente çöktü

Samsun'da sağanak yağışın etkisiyle bir düğün töreninde çadırın tavanı davetlilerin üzerine devrildi. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tente yeniden düzeltilirken, gelin ve damat eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Samsun'da yağmurun etkisiyle düğün alanını örten germe tente üzerinde su birikti. Biriken suyun ağırlığı nedeniyle tente bir anda aşağı doğru sarkarak gelin, damat ve davetlilerin üzerine devrildi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, davetliler tenteyi elleriyle yukarı kaldırarak biriken yağmur suyunun tahliye edilmesini sağladı.

Tentenin yeniden düzeltilmesinin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü. Gelin ve damat ile davetliler, yaşanan kısa süreli paniğin ardından müzik eşliğinde eğlenceye devam etti.

O anlar ise düğüne katılan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı