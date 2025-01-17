Üye Girişi
Haberler
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı.

Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta geçekleşen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Kemal Azgın'ın karne gününde sınıfında hüzün vardı. Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu'nda eğitim gören 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın karnesinde yüksek notları dikkat çekerken sınıf arkadaşları çok üzüldüklerini ifade etti.

Kemal'in hem akrabası hem sıra arkadaşı olan Zeynep Nur Azgın, büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Cuma günü en son bahçede maç yapmıştık" dedi.

Öğrencilerden Bekir Yiğit Toprak da çok üzgün olduğunu, sınıf arkadaşı Kemal'in hem çalışkan hem de çok yardımsever bir öğrenci olduğunu aktardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! "Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı"
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
img

Netanyahu köşeye sıkıştı! Kaderini belirleyecek iki senaryo
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.