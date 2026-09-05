Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş eden 8 şüpheli gözaltında

KIRIKKALE'de düğünlerde havaya ateş ettiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, düğünlerde silahla ateş etme olaylarının engellenmesi ve meydana gelen olayların şüphelilerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G. (37) isimli şüphelilerin, farklı tarihlerdeki düğünlerde havaya ateş ettiği belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatlı 9 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ile 380 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı