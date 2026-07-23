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Düğünde damada Fenerbahçe forması giydirilmiş kuzuyu hediye ettiler

Düğünde damada Fenerbahçe forması giydirilmiş kuzuyu hediye ettiler
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Eskişehir'de bir düğünde çifte takı töreninde, iş arkadaşları tarafından Fenerbahçe forması giydirilmiş bir kuzu hediye edildi. Renkli görüntülere sahne olan anlar, davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Eskişehir bir düğün salonunda gerçekleşen törende, gelin ve damadın mesai arkadaşı, Fenerbahçe forması giydirdiği kuzuyu takı töreninde çifte hediye ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda Mustafa ve Aleyna Ersöz çiftinin düğün töreni gerçekleştirildi. Bisküvi fabrikasında beraber çalışan çifti bu mutlu günlerinde mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Düğüne katılan davetliler arasında yer alan 25 yaşındaki Hüseyin Çil, çifte sunduğu sıra dışı hediyeyle törene damga vurdu. Gelin ve damadın iş arkadaşı olan Hüseyin Çil, takı merasimi sırasında Fenerbahçe forması giydirilmiş ve altına bez bağlanmış bir kuzuyu çifte hediye etti. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Mustafa ve Aleyna Ersöz çifti, hediyenin ardından arkadaşları Hüseyin Çil ve kuzu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kendisine güzel bir sürpriz yapmak istedim"

Yaptığı sürpriz hakkında konuşan Hüseyin Çil, damadın durumdan önceden haberinin olmadığını belirterek, "Mustafa ve Aleyna ile bisküvi fabrikasında beraber çalışıyoruz. Düğün öncesinde kendisine haber vermeden, akılda kalıcı güzel bir şey takacağımı söylemiştim. Unutulmayacak bir anı olmasını istedim. Mustafa ve Aleyna çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilerim, Allah mutluluklarını bozmasın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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