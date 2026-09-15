Düğünde altın yerine köpek taktı

Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali'nin düğününde ilginç bir hediye takdim edildi. Damat Ekrem Yılmaz'ın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa'dan getirdiği özel bir av köpeği yavrusunu düğünde takı olarak damada hediye etti.

Düğünde köpek yavrusunu karşılarında gören gelin ve damat, hediyeyi hayretle karşılarken kısa sürede mutlulukla benimsedi. Düğünün renkli anlarından biri haline gelen köpek yavrusu, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.

Gelin Merve Gülali ve damat Ekrem Yılmaz da köpek yavrusuyla fotoğraf çektirerek bu sıra dışı hediyeyi düğünlerinden geriye kalan hoş bir anıya dönüştürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı