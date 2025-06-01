Düğün Şovunda Korkutan Anlar: Saçı Alev Alan Genç Panikle Kurtuldu

Düğün Şovunda Korkutan Anlar: Saçı Alev Alan Genç Panikle Kurtuldu
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir düğünde gerçekleştirilen meşale şovunda, sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bir gencin saçı alev aldı. Kısa süreli paniğe yol açan olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mersin'de bir düğünde yapılan meşale şovu sırasında saçı alev alan bir kişi yanma tehlikesi yaşadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yaşanan olay, konuklardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, düğün merasimi sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damat pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı. Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir kişinin saçlarının, elde gezdirilen meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan kişi alevleri eliyle söndürerek yanmaktan kurtuldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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