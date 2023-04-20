Düğün sezonu Ramazan Bayramı sonrası hareketlenecek

KÜTAHYA - Kütahyalı düğün salonu işletmecisi Hüseyin Altıntop, düğün sezonunun Ramazan Bayramı sonrası hareketleneceğini ifade etti. Fuar alanında faaliyet gösteren Havuzbaşı Düğün Salonu, düğün sezonu hazırlıkları da başladı.

Kütahya'da 15 yıldır düğün salonu işletmeciliği yapan Hüseyin Altıntop, "Ramazan ayı sebebiyle işlerimizde durgunluk yaşanıyordu. Bunun bayram sonrası hareketleneceğini öngörüyoruz. İşletme olarak evlenecek gençlerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz. Düğünlerimiz pideli, tavuklu ve et yemekli olarak seçenekler de mevcut. Havuzbaşı olarak tam kadro hazarız. Biz düğünlerimizi kır düğünü şeklinde de yapıyoruz. Teknemiz var. Gelin ve damadı suyun üzerinde kayıkla yüzerek salona getiriyoruz. Bu çok beğeniliyor" dedi.