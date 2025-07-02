Düğün Konvoyunu Kesip Tavla Oynayan Gençler Bahşiş Aldı

Düğün Konvoyunu Kesip Tavla Oynayan Gençler Bahşiş Aldı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyunun önünü kesen gençler, yol ortasında tavla oynadı. Bahşiş alındıktan sonra konvoy geçişine izin verildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek yol ortasında tavla oynayan gençler, bahşiş aldıktan sonra araçların geçişine izni verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eflani ilçesinde düğün konvoyunun önü ilginç bir yöntemle kesildi. Gençler, konvoyun geçişini engelleyerek, yol ortasında tavla oynamaya başladı. Konvoydakiler gençlerin oyunu nedeniyle bir süre beklemek zorunda kalırken, gelenek gereği gençlere bahşiş verilmesinin ardından oyun sonlandırıldı ve araçların geçişine izin verildi. Konvoydaki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde gençlerin eğlenceli anlar eşliğinde bahşiş aldığı görülüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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