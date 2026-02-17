Düğün hazırlığı yaparken şehit düşmüştü, adını yeni doğan yeğeni yaşatacak

Sivas'ta 2022 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın adı ailesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Şehidin kuzeni Erman Yıldırım, dünyaya gelen erkek bebeğine şehit kuzeninin adını verdi.

Sivas Merkez ilçeye bağlı Gazi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, 11 Haziran 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehadet haberi ailesine askeri yetkililer tarafından verilmiş, baba evine Türk bayrağı asılmıştı. 27 yaşındaki Yıldırım'ın son izninde memleketine gelerek nişanlısı ile resmi nikahını kıydığı ve Kurban Bayramı'nın ardından düğün yapmayı planladığı öğrenilmişti. Şehidin cenazesi düzenlenen törenlerin ardından köyünde toprağa verilmiş, memleketinde büyük üzüntü yaşanmıştı. Şehidin ismi ise ailesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Şehidin kuzeni Erman Yıldırım, dünyaya gelen erkek bebeğine şehit kuzeninin adını verdi. Şehidin adını taşıyan bebeğin doğumu, ailede hem hüzün hem de gurur duygularını bir arada yaşattı. Erman Yıldırım ise oğlunun bu ismi gururla taşıyacağını belirterek, "Bu vatanda hiçbir zaman bayraklar inmeyecek ve Ömerler hiçbir zaman bitmeyecek. Oğlumda büyüdüğünde amcası gibi asker olacak ve vatanı için hizmet etmeye devam edecek" dedi.

"Ömerler hiçbir zaman bitmeyecek"

Bu vatanda bir Ömer gider, binlerce Ömer gelir diyen Erman Yıldırım, "Görevim gereği şehit ailelerini ziyaret ediyorum. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Benim de bir oğlum yeni dünyaya geldi. 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan kuzenim Ömer Yıldırım'ın ismini yeni doğan evladıma verdim. Bu vatanda hiçbir zaman bayraklar inmeyecek ve Ömerler hiçbir zaman bitmeyecek. Oğlumda büyüdüğünde amcası gibi asker olacak ve vatanı için hizmet etmeye devam edecek. Oğlum şehidimizin ismini gururla taşıyacak. Bu vatanda bir Ömer gider ama binlerce Ömer geri gelir" dedi. - SİVAS