Düğün'de Yakalanan Suç Makinesi Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün sırasında yakalanan ve 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt tutuklandı. Polislere silah doğrultarak karşı koyan şüpheli, ekibin yoğun çabasıyla yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düğünden alınan suç makinesi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah, adam yaralama olmak üzere 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt(28)'ün Orhaniye mahallesinde bir sokak düğününe katıldığı bilgisini aldılar. Ekipler düğün alanına giderek şahsı yakalamak istedi. Şüpheli üzerindeki tabancayı ekiplere doğrulttu. Ekipler şahsı yoğun uğraşı sonucu yakaladılar. Düğüne katılan şüphelinin yakınları da polis ekiplerine şüpheliyi vermemek için saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı dağıttı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
