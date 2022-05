Dublör Kullananarak Sahte Sağlık Raporu Düzenleyen Çeteye Operasyon: 3'ü Sağlık Personeli 11 Kişi Tutuklandı - Haberler

Mersin merkezli 8 ilde 'dublör' kullanarak sahte sağlık raporu düzenleyen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında işlem yapılan 56 kişiden 11'ü tutuklandı. Tutuklanan zanlılar arasında Mersin Sağlık Müdürlüğü'nden 3 personelin de bulunduğu belirtildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir istihbarat üzerine başlattığı teknik takip çalışması sonucunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 ilde belirlenen adreslere arama kararı çıkartıldı.

Özel Hareket Şube ekiplerinin de destek verdiği Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 265 polisin görev aldığı operasyonda 56 adreste arama yapıldı. Mersin Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 2 hemşire ile bir sağlık memurunun aralarında bulunduğu 56 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçundan gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru belge ve dijital malzemeye de el konuldu.

11 ZANLI TUTUKLANDI

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkartılan zanlılardan 3 sağlık görevlisi memurun da bulunduğu H.Y.K., H.Ç., M.G.A., B.Y., S.B., N.T., K.U., R.V., Ö.B., S.V., A.T. tutuklandı. B.A., R.N.T., M.G., Z.E., D.S., C.K., Y.A., M.E., V.G., M.E.K., S.D., G.B., isimli 12 zanlı hakkında ev hapsi kararı alındı. Y.Y, F.B., Y.S.M., Ö.U., isimli 4 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ENGELLİ MAAŞI, ÖTV İNDİRİMİ GİBİ HİZMETLERDE FAYDALANDILAR

Sahte rapor çetesinin para karşılığı rapor alacak kişilerin yerine hastalığı olan dublörler sokarak sahte sağlık raporları aldığı, devletten engelli maaşı ve ÖTV indirimiyle kamuyu zarara uğrattığı saptandı.