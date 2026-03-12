Haberler

Dubai'de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı

Dubai'de sivil bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki sivil bir binaya isabet eden İHA, yangına neden oldu. Saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki sivil bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıkarken, saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları devam ederken, bu kez BAE'nin Dubai kentindeki sivil bir bina hedef oldu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Creek Harbour bölgesindeki bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıktığı bildirildi. Çok geçmeden yangına müdahale edildiği ve binadakilerin tahliye edildiği aktarılırken, alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırı nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Süper Lig devinden TFF'ye gece yarısı olay yaratacak çağrı
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu