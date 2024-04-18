Dubai'de selde mahsur kalan kediyi polis kurtardı

Körfez ülkelerindeki aşırı yağış sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'ni de sel vurdu. Rekor yağış, hayatı felç etti. Dubai başta olmak üzere farklı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar sular altında kaldı. Selde mahsur kalan bir kedi ise bir aracın kapı koluna tutunarak hayatta kalmaya çalışırken kurtarıldı.

1 KİŞİ SEL SULARINA KAPILARAK CAN VERDİ

Ulusal Meteoroloji Merkezine göre son 24 saatte kayıtların tutulduğu 1949'dan bu yana ülkede en yüksek yağış miktarı görüldü. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah Emirliği'nde 70'li yaşlarındaki bir kişi, aracının sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Sular altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi.

"DUBAİ'DE HER HAYAT ÖNEMLİDİR"

Ülkede okullarda eğitime ara verilirken kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Pazartesi gecesi etkisini arttıran sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı.

Hayatta kalmaya çalışan kedinin yardımına Dubai polisi koştu. Bir polis, kanoyla yaklaşarak kediyi kurtardı. Dubai Medya Ofisi kurtarma anlarının yer aldığı videoyu, "Dubai'de her hayat önemlidir" notuyla paylaştı.