Haberler

Dubai'de iftar için patlatılan top paniğe neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran'ın saldırılarına misilleme olarak endişeler sürerken, Dubai'de iftar vakti patlatılan top paniğe yol açtı. Müşteriler, patlama sesinin İran'ın saldırılarından kaynaklandığını düşünerek masalarını terk etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran'ın saldırılarının hedefi olan Dubai kentinde iftar vakti patlatılan top paniğe neden oldu.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedirginlik sürüyor. İran saldırılarının hedefi olan Dubai kentinde iftar vakti patlatılan top, restoranda bulunanlar arasında paniğe neden oldu. İran'ın füze ya da dron saldırısı düzenlediğini düşünen müşteriler panikle masalarını terk etti. Çalışanlar, patlama sesinin iftar için patlatılan toptan geldiğini söyleyerek müşterileri sakinleştirdi.

İran'ın BAE'ye düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda büyük çile! Kuyruk kilometrelerce uzadı