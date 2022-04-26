Dron gören yılkı atların şaşkınlığı böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'ta dron gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçtı.

Sinop'ta onlarca yılkı atı İnceburun mevkisinde yaşamlarını sürdürüyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yılkı atları medya mensuplarına da haber malzemesi olurken, bir basın mensubunun uçurduğu drone, atları şaşkına çevirdi. Üzerlerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, dronenun kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçtı.

Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Orman işletmesi tarafından da kış aylarında aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.