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Drift atan ehliyetsiz sürücü cezadan kaçamadı

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde aracıyla drift atarak çevreye rahatsızlık veren ehliyetsiz sürücü güvenlik kameraları tarafından belirlendi ve sürücüse gerekli ceza uygulandı.

Drift atan ehliyetsiz sürücü cezadan kaçamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Alpu ilçesinde aracıyla drift atarak çevreye rahatsızlık veren ehliyetsiz sürücü güvenlik kameraları tarafından belirlendi ve sürücüse gerekli ceza uygulandı.

Önceki akşam Alpu İlçe Emniyet Amirliğimize yapılan ihbarda bir aracın drift atarak çevreye rahatsızlık vermiş olduğunu belirtmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, S.B. isimli şahsın çevreye rahatsızlık verdiğini ve ve ehliyetinin de olmadığı tespit etti. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan ve trafiğe açık alanda drift atmaktan gibi suçlardan gerekli işlemler uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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