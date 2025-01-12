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Dr. Zeynep Sağırkaya: Soğuk Havalar Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikleyebilir

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Bursa'da Dr. Zeynep Sağırkaya, soğuk havalarda kas ve eklem ağrılarını önlemek için dikkatli giyinmenin önemine dikkat çekti. Özellikle D vitamini eksikliğine ve hareketsizliğe karşı uyarılarda bulundu.

Dr. Zeynep Sağırkaya: "Soğuk havalarda kas ve eklem ağrıları olmaması için dikkatli giyinmeliyiz"

BURSA - Dr. Zeynep Sağırkaya, soğuk havaların gelmesiyle kas ve eklem ağrıları için neler yapılması gerektiğini açıkladı.

Soğuk havalarda özellikle giyilen kıyafetlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Sağırkaya, "Soğuk havalarda mutlaka sıcak tutacak kaşkol, eldiven gibi koruyucu kıyafetlerimizi giymek gerekiyor. Bu dönemlerde, özellikle kış aylarında, günlerin kısa olması ve gecelerin uzun olması sebebiyle daha fazla hareketsiz bir yaşam sürmeye başlarız. Hareketsizlik ise eklem ve kaslarda kısalmalara ve buna bağlı olarak ağrılarımızda artışa sebep olmaktadır" dedi.

"Bu aylarda depresyon, anksiyete, uykusuzluk gibi birçok semptom yaşanabilir"

Dr. Sağırkaya, kış aylarında günlerin kısa olması sebebiyle depresyon ve duygu durum bozukluklarının artacağını belirtirken buna bağlı kas ağrıları olacağını söyledi. Dr. Sağırkaya, "Günlerin kısa olması sebebiyle vücudumuz bazı hormonları daha az üretir. Bu aylarda depresyon, anksiyete, uykusuzluk gibi birçok semptom yaşanabilir. Serotonin seviyesi olarak bilinen mutluluk hormonunun azalması ile birlikte duygu durum bozuklukları, yine uykusuzluklara bağlı olarak kas ağrılarımız artabilir. Bu dönemde hormonların azalması, kaslarımızdaki toksik maddelerin yeterince uzaklaştırılamaması kişinin daha gergin olmasına da sebebiyet verir, bu da ağrıları artırır" diye konuştu.

"Yeterli D vitamini alınmazsa, kış aylarında daha çok kas, eklem ve kemik ağrıları olabilir"

Güneşin bu dönemlerde daha az olması nedeniyle D vitamini eksikliği görüldüğüne dikkat çeken Dr. Sağırkaya, "Eğer yaz aylarında yeterli derecede D vitamini deposu doldurulmaz ve D vitamini eksikliği ile kışa girilirse, daha fazla kas, eklem ve kemik ağrıları görülebilir" dedi. Kış aylarında beslenmenin vücuda çok yararlı olacağına ve kötü beslenmenin ağrıları tetikleyeceğine dikkat çeken Dr. Sağırkaya, "Beslenmenin kas ve eklem ağrılarında çok etkisi vardır. Eğer altta yatan otoimmün ve romatizmal bir hastalığınız varsa, beslenmeye bu aylarda dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle iyi bir egzersiz ve doğru bir beslenme yapılmalıdır. Soğuklardan korunup, stres ve anksiyeteden uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.

Dr. Zeynep Sağırkaya: Soğuk Havalar Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikleyebilir
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - Yerel
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