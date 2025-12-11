Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şimşek atandı

Köprüköy Devlet Hastanesi doktorlarından Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Köprüköy Devlet Hastanesinde doktorluk yapan Dr. Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesine başhekim olarak atanması, Köprüköy'de üzüntü ile karşılanırken, yeni görev yerinde sevinçle karşılandı.

Genç, çalışkan ve başarılı bir hekim olan Dr. Levent Şimşek, yeni görevine başlar başlamaz hastaneye değer katmak adına yaşanan aksaklıkları gidermeye başladı. Tüm enerjisini hastaneye harcayan Dr. Levent Şimşek, bir yandan da tebrikleri kabul ediyor. - ERZURUM