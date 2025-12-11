Haberler

Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şimşek atandı

Köprüköy Devlet Hastanesi doktoru Dr. Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Yeni görevine başlayan Şimşek, hastaneye değer katmak için çalışmalara hızla başladı.

Köprüköy Devlet Hastanesinde doktorluk yapan Dr. Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesine başhekim olarak atanması, Köprüköy'de üzüntü ile karşılanırken, yeni görev yerinde sevinçle karşılandı.

Genç, çalışkan ve başarılı bir hekim olan Dr. Levent Şimşek, yeni görevine başlar başlamaz hastaneye değer katmak adına yaşanan aksaklıkları gidermeye başladı. Tüm enerjisini hastaneye harcayan Dr. Levent Şimşek, bir yandan da tebrikleri kabul ediyor. - ERZURUM

