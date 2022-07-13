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Dr. Derviş Eroğlu, karotis ameliyatına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dr. Derviş Eroğlu, karotis ameliyatına alındı

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, şah damarındaki (Karotis) tıkanıklığın ortadan kaldırılması için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi tarafından ameliyata alındı.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, şah damarındaki (Karotis) tıkanıklığın ortadan kaldırılması için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi tarafından ameliyata alındı.

Tomografik anjiyo ile şah damarında yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarı; Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu'ndan oluşan kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından açılarak, daralmaya neden olan tabakalardan arındırılarak yeniden kapatılacak. Damar cerrahisinin en riskli ameliyatlarından olan işlem, beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla özel bir teknikle gerçekleştirilecek. Ameliyatın öğlen saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

3 Temmuz'da, yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle hastaneye başvuran ve önlem amaçlı gözlem altına alınan Dr. Derviş Eroğlu'na 5 Temmuz'da Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılmıştı. ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çeviriyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Derviş Eroğlu Kıbrıs Yerel Haberler

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