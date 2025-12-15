Haberler

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'tan Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'tan Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk dilinin Orhun Yazıtları'ndan günümüze uzanan köklü tarihine, kültürel derinliğine ve medeniyet taşıyıcılığına dikkat çekti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk dilinin Orhun Yazıtları'ndan günümüze uzanan köklü tarihine, kültürel derinliğine ve medeniyet taşıyıcılığına dikkat çekti.

Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurgulayan Kızıltoprak, "Türk dili, asırlar boyunca Türk milletinin ortak hafızasını, kültürel birikimini ve medeniyet tasavvurunu taşıyan temel unsur olmuştur. Farklı coğrafyalarda gelişerek zenginleşen Türkçe; tarih, edebiyat, düşünce ve değer dünyasının kuşaklar arası aktarımını sağlayan köklü bir medeniyet dili olarak varlığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkçenin tarihi yolculuğunun Orhun Yazıtları'ndan başlayarak Karahanlı, Harezm ve Çağatay sahalarındaki ilmi ve edebi birikime, Anadolu'da Yunus Emre'nin insan merkezli diliyle evrensel bir boyut kazanmasına kadar uzandığını belirten Kızıltoprak, Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda kaleme aldığı Divanü Lügati't-Türk adlı eserinin Türk dili tarihindeki önemine dikkat çekti. Bu eserin, Türkçenin ilk kapsamlı sözlüğü olmasının yanı sıra Türk dünyasının coğrafi, kültürel ve dilsel birliğini belgeleyen temel kaynaklardan biri olduğunu ifade etti.

Ali Şir Nevai'nin Türkçenin bir edebiyat ve bilim dili olarak taşıdığı potansiyeli kararlılıkla savunduğunu hatırlatan Kızıltoprak, Nevai'nin bu yaklaşımının, Kaşgarlı Mahmud'la başlayan dil bilincinin güçlü bir devamı olduğunu ve Türk dili tarihinde kültürel özgüvenin önemli bir göstergesi olarak kabul edildiğini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin Türkçenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, öğretilmesi ve akademik olarak geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Kızıltoprak, "Türk dili, yalnızca geçmişin değil; bilim, kültür ve iletişim alanlarında etkin bir gelecek dilidir" dedi.

UNESCO'nun 3 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi doğrultusunda 15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Kızıltoprak, bu anlamlı adımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açıklamasının sonunda Türk dilinin yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sunan tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve kültür insanlarına teşekkür ederek, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
title