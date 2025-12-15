DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'tan Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk dilinin Orhun Yazıtları'ndan günümüze uzanan köklü tarihine, kültürel derinliğine ve medeniyet taşıyıcılığına dikkat çekti.

Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurgulayan Kızıltoprak, "Türk dili, asırlar boyunca Türk milletinin ortak hafızasını, kültürel birikimini ve medeniyet tasavvurunu taşıyan temel unsur olmuştur. Farklı coğrafyalarda gelişerek zenginleşen Türkçe; tarih, edebiyat, düşünce ve değer dünyasının kuşaklar arası aktarımını sağlayan köklü bir medeniyet dili olarak varlığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkçenin tarihi yolculuğunun Orhun Yazıtları'ndan başlayarak Karahanlı, Harezm ve Çağatay sahalarındaki ilmi ve edebi birikime, Anadolu'da Yunus Emre'nin insan merkezli diliyle evrensel bir boyut kazanmasına kadar uzandığını belirten Kızıltoprak, Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda kaleme aldığı Divanü Lügati't-Türk adlı eserinin Türk dili tarihindeki önemine dikkat çekti. Bu eserin, Türkçenin ilk kapsamlı sözlüğü olmasının yanı sıra Türk dünyasının coğrafi, kültürel ve dilsel birliğini belgeleyen temel kaynaklardan biri olduğunu ifade etti.

Ali Şir Nevai'nin Türkçenin bir edebiyat ve bilim dili olarak taşıdığı potansiyeli kararlılıkla savunduğunu hatırlatan Kızıltoprak, Nevai'nin bu yaklaşımının, Kaşgarlı Mahmud'la başlayan dil bilincinin güçlü bir devamı olduğunu ve Türk dili tarihinde kültürel özgüvenin önemli bir göstergesi olarak kabul edildiğini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin Türkçenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, öğretilmesi ve akademik olarak geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Kızıltoprak, "Türk dili, yalnızca geçmişin değil; bilim, kültür ve iletişim alanlarında etkin bir gelecek dilidir" dedi.

UNESCO'nun 3 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi doğrultusunda 15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Kızıltoprak, bu anlamlı adımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açıklamasının sonunda Türk dilinin yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sunan tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve kültür insanlarına teşekkür ederek, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı. - KÜTAHYA