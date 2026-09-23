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DPÜ’lü Dr. Canan Güneş, Çin’deki ISCAEE sempozyumunda iki ödül kazandı

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DPÜ’lü Dr. Canan Güneş, Çin’deki ISCAEE sempozyumunda iki ödül kazandı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Güneş, Çin’in Rongxian kentindeki ISCAEE sempozyumunda iki ödüle layık görüldü. Eserlerinin de yer aldığı sergideki çalışmalar Rongxian’daki müzede kalıcı sergilenecek; Güneş, Türk çay kültürünün tanıtımına katkı sundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Canan Güneş, Çin'de düzenlenen Uluslararası Seramik Sanatı, Kültürü, Eğitimi ve Değişimi Sempozyumu'nda (ISCAEE) iki ödüle layık görüldü.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Rongxian kentinde gerçekleştirilen uluslararası etkinlikte, farklı ülkelerden sanatçı ve akademisyenler seramik sanatı, kültürü ve eğitimi üzerine düzenlenen sergi, konferans ve kültürel etkinliklerde bir araya geldi. Sempozyum kapsamında düzenlenen ortak sergide Türk sanatçı ve akademisyenlerin eserleri de yer aldı. Dr. Canan Güneş'in eserlerinin de bulunduğu sergideki çalışmaların, Rongxian'daki müzede kalıcı olarak sergilenmesine karar verildi. Program kapsamında düzenlenen 11. Çay Kültürü Konferansı'na ortak sunumuyla katkı sağlayan Güneş, Türk çay kültürünün uluslararası katılımcılara tanıtılmasına da katkıda bulundu.

Etkinlikte gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalar ve sunduğu katkılar nedeniyle organizasyon komitesi tarafından iki ayrı ödüle layık görülen Güneş, Türkiye'yi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesini uluslararası platformda temsil etti.

Dr. Öğr. Üyesi Canan Güneş, "Türk kadını olarak ülkemin sanatını ve kültürünü uluslararası bir platformda temsil etmekten büyük gurur ve mutluluk duydum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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