DPÜ'den ihtiyaç sahiplerine 250 koli gıda yardımı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım kolileri, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

DPÜ olarak bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyleyen Rektör Kazım Uysal," İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla ramazan kolileri hazırlayarak muhtarlarımıza teslim ettik. Toplamda 250 koli gıda yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımda bulunmaya devam edeceğiz. DPÜ olarak her daim bütün imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetinde olmaya gayret gösteriyoruz. Hazırlanan yardım kolileri muhtarlar tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel