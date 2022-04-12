DPÜ'den ihtiyaç sahiplerine 250 koli gıda yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DPÜ'den ihtiyaç sahiplerine 250 koli gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
DPÜ'den ihtiyaç sahiplerine 250 koli gıda yardımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım kolileri, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım kolileri, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

DPÜ olarak bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyleyen Rektör Kazım Uysal," İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla ramazan kolileri hazırlayarak muhtarlarımıza teslim ettik. Toplamda 250 koli gıda yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımda bulunmaya devam edeceğiz. DPÜ olarak her daim bütün imkanlarımızla vatandaşımızın hizmetinde olmaya gayret gösteriyoruz. Hazırlanan yardım kolileri muhtarlar tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak" dedi. - KÜTAHYA

DPÜ'den ihtiyaç sahiplerine 250 koli gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kazım Uysal, Dumlupınar, Rektör, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title