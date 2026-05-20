Kütahya'da engelsiz hayat çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde engelli hakları, erişilebilirlik ve toplumsal farkındalık konularının ele alındığı engelsiz hayat çalıştayı, uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, kurumun engelli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmalar ve toplumsal uyum süreçleri hakkında bilgi verdi. Uslu, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek çalıştayın faydalı olmasını temenni etti.

Programda söz alan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelsiz Yaşam Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Afşar, engelli bireylerle sürekli etkileşim içinde olduklarını belirtti. Afşar, onların topluma katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, mevcut durumun daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Çalıştayın devamında Kütahya Çölyak ve PKU Metabolik Hastalıklar Derneği Başkanı Nuray Sayıner, dernek faaliyetleri ve metabolik hastalıklarla yaşayan bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç da yer aldı. Program kapsamında engelli hakları, erişilebilirlik ve toplumsal farkındalık konuları kapsamlı şekilde ele alındı.

Etkinlik, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
