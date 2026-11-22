Maltepe'de 19 yaşına giren Down sendromlu Zeynep Ilgın Gürbey için 24 Kasım doğum günü dolayısıyla damatsız kına gecesi konseptinde özel bir şenlik düzenlendi. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı organizasyonda Zeynep Ilgın Gürbey, bol bol müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Maltepe'de bulunan Junto Davet Salonu'nda gerçekleştirilen doğum günü kutlaması, alışılmışın dışında bir konseptle renkli görüntülere sahne oldu. 19. yaşını kutlayan Down sendromlu Zeynep Ilgın Gürbey'in 24 Kasım'daki doğum günü, ailesi ve yakınlarının hazırladığı sürpriz organizasyonla "damatsız kına gecesi şenliği" şeklinde kutlandı. Katılımcılar kına yakıp müzikle doyasıya eğlenirken, gece boyunca çalan müzikler eşliğinde yakınlarıyla birlikte şarkılara eşlik edip dans eden Zeynep Ilgın'ın mutluluğu ve heyecanı da yüzüne yansıdı.

"Engelli çocuklarımıza ailelerin daha duyarlı olmasını istiyoruz"

Kızının 19. yaş mutluluğuna ortak olan anne Seda Gürbey, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeynep'in doğum günü 24 Kasım olduğu için bu sene doğum günü konsepti olarak kına istedi. O yüzden kınasını yaptık. Çok mutluyuz. Tüm dostlarımızla eğleniyoruz. Engelli çocuklarımıza ailelerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bir tık daha onların duygularını anlamalarını istiyoruz. Çok mutlu oluyorlar. O da konuşmak istiyor da şu anda heyecandan konuşamıyor. Bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı