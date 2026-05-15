Down sendromlu Ömer'in bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Sivas'ta down sendromlu Ömer Törnük'ün bayrak hassasiyeti duygulandırdı. Bir günlüğüne temsili askerlik yapan genç, resmi aracın üzerindeki Türk bayrağını öperek alnına koydu.

Sivas'ta Engelliler Haftası çerçevesinde temsili askerlik uygulaması yapıldı. Temsili askerlik için İl Jandarma Komutanlığı'na giden down sendromlu Ömer Törnük, valinin makam aracındaki bayrağı fark etti. Törnük'ün araç üzerindeki bayrağı öperek alnına koyduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi. Down sendromlu Ömer Törnük'ün bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı