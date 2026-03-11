Diyadin'de down sendromlu öğrencinin kamerayla tanışması

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören down sendromlu öğrencinin güvenlik kamerasını görünce verdiği sevimli tepki, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören down sendromlu özel bir öğrenci, okulda ilk kez gördüğü güvenlik kamerasına verdiği içten tepkiyle öğretmenlerinin ve izleyenlerin gönlünü kazandı. Okul koridorunda bulunan güvenlik kamerasını fark eden öğrenci, kameraya bakarak el salladı ve ardından kalp işareti yaptı. Öğrencinin samimi ve sevgi dolu davranışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. O anları fark eden öğretmenler, öğrencinin kamerayla ilk karşılaşmasındaki bu sıcak anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede ilgi gören görüntüler, sosyal medyada izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştururken öğrencinin doğal ve sevgi dolu davranışı birçok kişi tarafından beğeniyle karşılandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı