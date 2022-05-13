Down Sendromlu Milli Sporcunun Ailesi: "Çocuklarınızı Engelli Olarak Görmeyin, Destek Olun"

KEMAL ONUR ATALAY

Türkiye Down Sendromlu Milli Futsal Takımı nisan ayında Peru'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katılarak üçüncü oldu. Şampiyonaya ilk defa katılan milli takımın Aksaraylı kalecisi down sendromlu Hüseyin Dinç'in ailesi, oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Ailelerinde engelli bireyler olan ailelere, çocuklarını asla engelli olarak görmemelerini tavsiye ederim. Yeter ki çocuklarına destek olsunlar. Çocuklarının başarılı olacaklarını göreceklerdir" dedi.

Dünya 3.'sü olan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın Aksaraylı kalecisi down sendromlu milli sporcu Hüseyin Dinç, Aksaray'da bir şirkette temizlik işçisi olarak çalışırken antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

"OĞLUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

34 yaşındaki Hüseyin Dinç'in annesi Aysel Dinç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Anne Dinç, şöyle konuştu:

"Hüseyin ile 4 çocuğum var. Hüseyin'in doğduğu andan itibaren down sendromlu engelli olduğunu öğrendik. O andan itibaren İstanbul'da Erol Sabancı Spastik Rehabilitasyon Okulu'na gönderdik. Eğitimiyle ben, babası, kardeşleri çok yakından ilgilendik. Yaş ilerledikçe çocuk yaşta sokaktaki arkadaşlarıyla spora ilgisinin olduğunu fark ettik. Gönül Dostları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hocaları, Hüseyin'in spora ilgisini fark ettiler. Hocaları sürekli Hüseyin'in yanında olarak ona destek verdiler. Yine hocaların desteği ile milli takıma seçildi. Sonra da yoğun bir antrenman programında çok çalıştı. 6 yıldır milli takımda."

"BİR ŞİRKETTE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR"

Hüseyin'in aynı zamanda Aksaray'da özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalıştığını kaydeden anne Dinç, "Engelli çocukları olan ailelere şunu söylemek istedim, çocuklarının arkasında duracaklar ve onlarla ilgilenecekler. Biz Hüseyin'i hiçbir zaman engelli ya da özürlü olarak görmedik. Milli takıma seçildikten sonra devletten hiçbir gelir olmamasına rağmen biz her ihtiyaçlarıyla ilgilendik. Engellilere yeter ki fırsat verilsin. Onlar başarılı olacaktır. Oğlum Hüseyin Dinç sporun her branşıyla ilgileniyor. Basketbol başta olmak üzere masa tenisi ve futbolda başarılar gösterdi. Birçok madalyası ve derecesi var" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın maçlarını büyük bir heyecanla izlediğini söyleyen anne Aysel Dinç, "Milli takımımız dünya üçüncüsü olunca çok mutlu olduk. Çok gururlandık. Maçlar bitip Türkiye'ye döndükten sonra Hüseyin Kayseri'den Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün tahsis ettiği bir arabayla karşılandı. Konvoylar eşliğinde Aksaray'a getirildi ve biz çok gururlandık" diyerek o anları anlattı.

"MİLLİ SPORCULARA VERİLEN HAKLARDAN YARARLANMIYORLAR"

Hüseyin Dinç'in devlet tarafından maaşı olmadığını söyleyen Aysel Dinç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın bu konuyla ilgilendiğini, takımda bir kişinin emekli olabildiğini belirtti. Dinç, "Onun dışında da çalışmaların sürdüğünü zannediyoruz. Hüseyin'in herhangi bir emeklilik durumu şu an söz konusu değil, devletten de bu konuyla ilgili herhangi bir maddi destek almıyoruz" diyerek milli sporculara verilen haklardan yararlanmaları gerektiğine dikkat çekti.

"ÇOCUKLARINIZI ENGELLİ OLARAK GÖRMEYİN, DESTEKLEYİN"

Baba Hasan Dinç de "Hüseyin'i doğumdan itibaren hiçbir zaman engelli bir birey olarak görmedik. Kardeşleri ve biz ona çok destek olduk. Devletin açmış olduğu rehabilitasyonlara gönderdik. Hüseyin'in yaşı ilerledikçe mahallemizdeki basket sahasında zaman geçirmeye başladı. Çocuklarla futbol oynadı. Hüseyin'i özel bir Rehabilitasyon merkezine gönderdik. Orada da hocaları spora olan yeteneğini keşfetti ve milli takıma seçildi" diye konuştu.

"Orada da başarılı oldu. Dünyanın hiçbir maddi serveti bu gururun yanında hiçbir şey" diyen baba Dinç, "Bir engelli birey babası olarak, ailelerinde engelli bireyler olan ailelere, çocuklarını asla engelli olarak görmemelerini tavsiye ederim. Yeter ki çocuklarına destek olsunlar. Çocuklarının başarılı olacaklarını göreceklerdir" ifadelerini kullandı.