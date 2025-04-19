Putin'in ateşkes ilanına Zelenskiy'den yanıt

Zelenskiy ateşkese yanaşmadı, elinde kanıtlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Down Sendromlu Genç, Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de down sendromlu Samet Akkaya, polis ekiplerinin sürpriziyle üniforma giyerek denetimlere katıldı. Trafikteki ekiplerle karşılaşan genç, 'Beni gözaltına alır mısınız?' diyerek polislik hayalini yaşadı.

Sultangazi'de polis olmayı hayal eden down sendromlu gence ekipler sürpriz yaptı. Polis ekipleri, gence üniforma giydirerek denetimlere dahil etti.

Sultangazi'de babası ile birlikte yürüyüş yaptığı esnada trafik ekipleri ile karşılaşan down sendromlu Samet Akkaya, "Beni gözaltına alır mısınız" dedi. Bunun üzerine down sendromlu gence kelepçe takan polisler, Akkaya'yı önce Sultangazi Emniyet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada bir süre ağırladıkları gence daha sonra sürpriz yapan ekipler, üniforma giydirerek denetimlere dahil etti. Polis olma hayali kurduğu öğrenilen gencin bu hayalini gerçekleştiren ekipler, yanlarına aldıkları Akkaya'ya, araçları çevirtip ehliyet kontrolü yaptırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.