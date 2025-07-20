Down Sendromlu Genç Otobüste Kayboldu, Şoför Sayesinde Ailesine Kavuştu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden ve Bayrampaşa'ya gitmek için dışarı çıkan down sendromlu genç, bindiği otobüste yönünü kaybederek kayboldu. Durumu fark eden İETT şoförünün emniyete bildirmesiyle genç, ailesine kavuştu.

Gaziosmanpaşa'da ikamet eden ve Bayrampaşa'ya gitmek için dışarı çıkan 20 yaşındaki down sendromlu Murat Kaya, yönünü kaybederek kayboldu. 32 numaralı Cevatpaşa-Eminönü güzergahı otobüsünün kaptanı durumu fark etti. Otobüs şoförü Mehmet Gezen, down sendromlu gencin hareketlerinden özel biri olduğunu anlaması üzerine diğer yolcuları gidecekleri durakta indirdikten sonra olayı İETT Filo Yönetim Merkezi'ne bildirdi.

Kaya'nın annesinden İETT şoförüne teşekkür

İETT Filo Yönetim Merkezinin Emniyet birimlerine haber vermesi üzerine Kaya'nın ailesine ulaşıldı. Bu süre boyunca şoför Gezen, genci bir an olsun yalnız bırakmayarak birebir ilgilendi. Emniyet birimlerinin aileye ulaşmasının ardından Murat Kaya, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Anne Emine Demiray, İETT İkitelli Garajı'na gelerek İETT şoförü Mehmet Gezen ve tüm yetkililere teşekkür etti. - İSTANBUL