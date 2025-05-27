Down Sendromlu Genç Abdulhamit, Temsili Askerlik Yaparak Uğurlandı

Down Sendromlu Genç Abdulhamit, Temsili Askerlik Yaparak Uğurlandı
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Erzincan'da down sendromlu 21 yaşındaki Abdulhamit Uğur Özcan, hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yerine getirdi. Ailesi ve arkadaşları tarafından asker uğurlama merasimi ile dualarla yola çıkartıldı. Abdulhamit'in sevinci gözlerinden okunurken, sembolik askerlik töreni duygusal anlara sahne oldu.

Erzincan'da down sendromlu Abdulhamit Uğur Özcan (21) asker uğurlamasıyla uğurlanarak temsili 1 gün askerlik yaptı. Gencin mutluluğu gözlerinden okundu.

Erzincan'da Abdulhamit Uğur Özcan'ın hayalini kurduğu askerlik görevi, sembolik de olsa gerçek oldu. Geleneksel asker uğurlama ritüellerinden biri olan asker kınası yakılarak asker uğurlaması başladı. Down sendromlu gencin ailesi duygusal anlar yaşadı. Asker kınası sırasında çalınan türküler ve alkışlarla Abdulhamit Uğur Özcan'ın sevinci gözlerinden okundu.

Kınanın yakılmasının ardından asker gecesi düzenlendi. Down sendromlu genç kamuflaj giyinerek temsili asker terhis törenine katıldı.

Bu anları Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da sosyal medya hesabından paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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