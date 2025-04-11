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Down Sendromlu Çocuğa Oyun Alanında Dışlanma

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeniyle birlikte gittiği oyun alanına alınmadı. İşletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olması nedeniyle ona bilet vermeyi reddetti. Bu duruma öğretmeni tepki gösterdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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