Bayburt'un Dövmekaya köyünde 'Dövmekaya Köyü 1. Piknik Şöleni' gerçekleştirildi. İlki düzenlenen şölende yerel sanatçılar sahne aldı, cirit müsabakası düzenlendi.

Dövmekaya köyü mesire alanında düzenlenen şölen, köy halkı ve çevre illerden gelen misafirlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Sunuculuğunu Bayram Aygün'ün üstlendiği programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi seçilen Hafız Osman Bostancı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dualar edildi.

Programın devamında yerel sanatçılar İklima Güngör, Turan Ali, Sezai Seçen ve Aşık Süphani sahne alarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında cirit gösterisi düzenlenirken, katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.

İlki düzenlenen piknik şöleninin gelecek yıllarda da devam ettirilerek, geleneksel hale getirilmesi planlanıyor - BAYBURT