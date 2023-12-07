Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı'nın İsmi Değiştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılı nedeniyle Döşemealtı Belediyesi önünde yer alan Kent Meydanının ismi; Meclis kararıyla 'Döşemealtı Cumhuriyet Meydanı' olarak değiştirildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından projesi çizilerek yaptırılan ilçenin ilk Kent Meydanı açıldığı günden bu yana bölgenin kültürel ve sosyal buluşma alanı oldu. On binlerce kişinin katıldığı dev konser ve etkinliklere sahne olan Kent Meydanı Döşemealtı Belediyesi'nin Aralık Ayı Meclis toplantısında alınan kararla 'Döşemealtı Cumhuriyet Meydanı' ismini aldı.

Belediye Meclis salonunda yapılan 2023 yılının son Meclis toplantısına önerge ile gelen isim değişikliği tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri Ali Acır, Cevat Yanar, Arzu Yıldırım, Ahmet Küçüktekin, Mehmet Duman, Özkan Yaşar, Süleyman Güçlü, Oğuz Solaklar ve İYİ Partili Meclis üyeleri Şerafettin Özer ve Mehmet Deke imzalı önergede şu ifadelere yer verildi;

"Türk Milletinin tarihi yolculuğunda varoluş mücadelesi Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. 1923'de tam bağımsız düşüncesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetin 100'ncü yılı anısına belediyemiz önünde bulunan Kent Meydanına 'Döşemealtı Cumhuriyet Meydanı' isminin verilmesini arz ederiz." - ANTALYA