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Doruk Madencilik işçileri maaş eyleminde

Doruk Madencilik işçileri maaş eyleminde
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Hak edişlerini alamadıklarını belirten Doruk Madencilik işçileri, mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödemelerin yapılması talebiyle şirket önünde eylem başlattı.

Hak edişlerini alamadıklarını belirten Doruk Madencilik işçileri, mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödemelerin yapılması talebiyle şirket önünde eylem başlattı.

Doruk Madencilik'te yaşanan hak kayıpları ve aylardır devam eden mağduriyetin, bakanlıklar nezdinde verilen sözlere rağmen giderilemediği belirtildi. Şirketin, hak ediş ödemelerini 23 Temmuz'da gerçekleştireceğini duyurmasına rağmen ödemelerin yapılmadığı, bu nedenle işçilerin bekleyişinin sürdüğü öğrenildi.

Aylardır çözüm bekleyen işçilerin, verilen taahhütlere güvenerek sabırla beklediği ancak süreç içinde mağduriyetlerin derinleştiği, çok sayıda işçi ve ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Hak kayıplarının giderilmesi ve ödemelerin yapılmaması üzerine işçiler, bugün itibarıyla Doruk Madencilik şirketi önünde eylem başlattı. İşçilerin, tüm hak edişlerinin eksiksiz ödenmesi ve somut bir çözüm ortaya konulana kadar şirket önündeki eylemlerini sürdürme kararı aldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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