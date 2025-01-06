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Dondurucu Soğuğa Rağmen Van Gölü İçin Yüzüyorlar

Dondurucu Soğuğa Rağmen Van Gölü İçin Yüzüyorlar
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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi Maşallah Özel, her sabah dondurucu soğuklara rağmen Van Gölü'ne girerek çevre kirliliğine dikkat çekiyor. Amaçlarının gölün temiz kalmasını sağlamak olduğunu belirten Özel, bir aydır bu eylemi sürdürüyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi Maşallah Özel, her sabah Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'in Tatvan ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen göle girerek yüzüyor.

Van Gölü'ne dikkat çekmek için dondurucu soğuğa rağmen her gün gölün soğuk suyuna giren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi Maşallah Özel, her sabah soluğu Van Gölü sahilinde alıyor. Özel, bir aydır tek başına her gün sabah saatlerinde Tatvan sahilinde Van Gölü'nün soğuk suyuna girdiğini belirterek, "Amacımız, çevre kirliliğine ve Van Gölü'nün temiz kalmasına dikkat çekmektir. Bu nedenle kendi kendime bir karar aldım. Dondurucu soğuğa rağmen her gün Tatvan sahilinde sabah saatlerinde suya girmeye devam edeceğim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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